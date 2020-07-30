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    Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti

    Haccın en önemli şartlarından Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelife'ye doğru hareket etti.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 20:09
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    Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti

    Haccın en önemli şartlarından Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları Müzdelife'ye doğru yolculuğa başladı.

    Hacı adayları Arafat'taki Nimrah Camii'nde öğle ve ikindi namazlarını kılmasının ardından güneşin batışıyla birlikte Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etmeye başladı.

    GRUPLAR HALİNDE HAREKET EDİLECEK

    Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih, yaptığı açıklamada hacı adaylarının gruplar halinde Müzdelife'ye hareket edeceğini aktardı.

    Hacı adayları, Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp 1 gece geçirdikten sonra sabaha doğru Mina'ya hareket edecek. Mina'da ise küçük, orta ve büyük şeytanlar taşlanacak.

    Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti #1

    Hacı adayları Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etti #2

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