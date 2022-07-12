Binlerce Müslüman görevlerini tamamlayarak hacı oldu. Kabe'ye veda etmeye hazırlanan hacılar, şeytan taşlamaya devam etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden kutsal topraklara varıp hacı olan Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğuna vardı.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Şeytan taşlamaya devam ettiler

Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde şeytan taşlamayı sürdürdü.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 7'şer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması devam ediyor.

Hacılar için Kabe'ye veda vakti yaklaşıyor - Video

Veda tavafı için Mescid-i Haram'a yüründü

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü.

Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mekke'ye veda

AA'nın haberine göre, hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek, Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.

Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler, 14 Temmuz'da başlayacak, son kafile ise 8 Ağustos'ta hareket edecek.