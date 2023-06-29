Hacılar şeytan taşladı Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.

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AA & Ensonhaber

İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramlarına kurban kesimiyle başladı.

Hacı olmak için kutsal topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce hacı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti.

Hacıla şeytana yedişer taş attı

Kafileler halinde Cemerat'a giden hacılar, burada "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Yarın da şeytan taşlamaya devam edecekler

Şeytan taşlamadan sonra hacıların bir kısmı Kabe'ye giderek ziyaret tavafı yaparken, bir kısmı ise istirahat etmek üzere otellerine döndü.

Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de şeytan taşlamaya devam edecek.