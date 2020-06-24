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    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu

    Ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağaranın, imha edildiği bildirildi.
    • AA
    • 24.06.2020 - 11:46
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    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #1

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin'de süren operasyonda, teröristler tarafından kullanılan 150 metrelik bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren komandolar, teröristlerce kullanılmak üzere geliştirilen doğal bir mağara tespit etti.

    150 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA

    Mağaranın içinde, hilti kullanılarak tünel açıldığı ve uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi.

    MSB: Haftanin'de 150 metrelik mağara tespit edildi VİDEO

    AĞIR SİLAH MEVZİSİ OLARAK KULLANILIYORDU

    PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzisi olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel, komandolarca kullanılamaz hale getirildi.

    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #2

    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #3

    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #4

    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #5

    Haftanin'de 150 metrelik mağara bulundu #6

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