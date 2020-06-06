Hafter cephesinden Libya geneli için ateşkes çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter ve siyasi müttefiği Salih, 8 Haziran'da ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurdu.

Türkiye destekli Libya Ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından, Hafter ve müttefikleri Kahire'de toplandı.

Yapılan görüşmelerin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hafter ve siyasi müttefiği Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yaptı.

ATEŞKES...

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih de daha önceden teklif ettiğine benzer şekilde, Libya'da hükümetin temelini oluşturan Başkanlık Konseyi isimli yapıda "bir başkan ve iki yardımcısının belirlenmesinin" yanı sıra "bir buçuk yıl süreyle bir geçiş döneminin" yapılmasını öngördüklerini söyledi.

BERLİN KONFERANSI

Salih, bu girişimin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) önerileri ile Libya'ya ilişkin ocak ayında düzenlenen uluslararası Berlin Konferansı'na sonuçlarına uygun olarak geldiğini savundu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ise Berlin Konferansı'nın sonuçları doğrultusunda, BM'nin Libya Destek Misyonu'nun himayesinde gerçekleşen 5+5 ateşkes görüşmelerine bağlı kaldıklarını öne sürdü.

Başkent Trablus'u ele geçirmek için yaklaşık bir yıl önce saldırı emri vererek ülkesini şiddet sarmalına sürükleyen Hafter, "Tüm Libyalıların katılacağı bir diyalog toplantısıyla geçiş döneminin kararlaştırılması gerektiğini" savundu.