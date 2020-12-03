Hafter, kaçırdığı paralarla ABD'de mal varlığı edindi

Libya'da yol açtığı katliamların yanı sıra, yasal olmayan yollardan mal varlığı edinen Hafter'in serveti ortaya çıktı.

Libya'da 1980'lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter, başarılı olamayınca ABD'ye kaçtı.

Burada 20 yıl boyunca yaşayan Hafter'in, ABD'de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi.

17 MÜLK SATIN ALDI

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümetine başkaldıran Hafter'in, Libya'dan kaçırdığı paralarla Virginia eyaletinde 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi.

APARTMAN DAİRESİ, ÇİFTLİK EVİ...

Mal varlıkları arasında Great Falls'ta 2.5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church'ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter'in bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi.

ATLARI YARIŞLARDA KOŞTURDU

Sözde Libya halkını kurtarma mücadelesi verdiği dönem içinde, Temmuz 2020'de Boyce'ta 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter'in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

Öte yandan, Libyalı yetkililer, bazı Batılı ülkeler ile bölge ülkelerinin Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıları desteklerken, çoğu uluslararası aktörün de darbeci generalin saldırılarına sessiz kaldığına işaret etti.

YASAL OLMAYAN YOLLARDAN MAL VARLIĞI EDİNDİ

Türkiye'nin Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için başlattığı müdahale olmasa Hafter'in Trablus'u alıp kendini diktatör ilan etmesinin kaçınılmaz olacağını belirten yetkililer, çocuk, kadın demeden yüzlerce masum kişiyi öldüren Hafter’in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan mal varlığı edindiğini kaydetti.

Libyalı yetkililer, bu iki suçun da hesabının sorulacağını, bu konuda gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

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