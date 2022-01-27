Euro
15.2874
0.00%
Dolar
13.5729
-0.12%
Altın
794.1600
-0.06%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
510.937
1.55%
BTXN Coin
30.82
1.88%
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma çıktı

    Halife Hafter’e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında çatışma yaşandı. 2 DEAŞ’lı etkisiz hale getirilirken 2’si de yaralı ele geçirildi.
    • AA
    • 27.01.2022 - 02:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hafter milisleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma çıktı

    Libya’nın güneyindeki Katrun kentinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler ile DEAŞ milisleri arasında karşılıklı saldırılar meydana geldi.

    2 DEAŞLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Hafter’e bağlı milisler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katrun kentinin güneyindeki Cebel Asida bölgesinde, bir grup DEAŞ milisi ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 DEAŞ’lı etkisiz hale getirilirken 2’si de yaralı ele geçirildi.

    Bölgede çatışmaların devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, kendilerine bağlı silahlı güçler ile çatışmaya giren grubun, Mutez el-Ahmedi yönetimindeki DEAŞ mensupları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

    Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) çatışmalara dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

    Hafter milislerinin kontrolündeki bölgede, iki taraf arasında aralıklarla silahlı çatışmalar yaşanıyor.

    Hafter milisleri ile DEAŞ lılar arasında çatışma çıktı #1


    Görüş Bildir