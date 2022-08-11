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    Hafter'in ailesi, ABD'deki mülklerini sattı

    Hakkındaki dava nedeniyle harekete geçen Hafter, ABD'deki mal varlıklarını elinden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 12:27
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    Hafter'in ailesi, ABD'deki mülklerini sattı

    Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, ABD'deki mülkleriyle ilgili karar aldı.

    Hafter'in ailesinin, gayrimenkul portföylerini sessizce tasfiye ettiği ortaya çıktı.

    Hafter ailesinden peş peşe satışlar

    Middle East Eye internet sitesinde yer alan habere göre, 21 Mart'ta, Hafter'in ABD'de yaşayan oğlu Okba Hafter, Virginia'da 5 yatak odalı, 6 banyolu, 678 metrekarelik evi 2.5 milyon dolara sattı.

    Bristow Virginia'da 680 bin dolar ve 715 bin dolar getiren iki ev de dahil olmak üzere altı mülk, 2019 ve 2020 yılları arasında satıldı.

    Şahsına ait iki ev var

    Ekim 2020'de, yine Virginia'da dört yatak odalı ev 702 bin dolara satılırken, dört yatak odalı başka bir ev de geçen kasım ayında 620 bin dolara alıcı buldu.

    Mahkeme belgelerine göre, ABD'de Hafter'in şahsına ait sadece iki mülk bulunuyor.

    Satışı tetikleyen dava

    Satışlar, ABD'li bir yargıcın Hafter'i Libya'da savaş suçlarıyla suçlayan davanın ilerlemesiyle ilgili talimat vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

    Aileye yakın bir kaynağa göre Hafter, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geniş bir uluslararası mülk portföyüne sahip.

    Hafter in ailesi, ABD deki mülklerini sattı #1

    Hafter in ailesi, ABD deki mülklerini sattı #2

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