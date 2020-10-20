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- Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'e ceza
Hafter'in suçlarını saklayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'e ceza
Libya Ulusal Mutabak Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, darbeci Halife Hafter'in suçlarını gizleyen Adalet Bakanı'nı cezalandırdı.
- DHA
- 20.10.2020 - 09:19
Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, darbeci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldırmakla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El İdris'i cezalandırdığı duyuruldu.