Hailey Baldwin'den Justin Bieber açıklaması

Justin Bieber'ın yaşadığı ruhsal sorunlar hakkında konuşan eşi Hailey Baldwin, “Gerçekten zordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı” dedi.

Model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber’ın yaşadığı ruhsal sağlık sorunlarının evliliklerinin ilk dönemlerini nasıl etkilediğini anlattı.

24 yaşındaki model, “Annemi birkaç kez aradığımı hatırlıyorum; belirli bir zaman Brooklyn’deydik ve onu aradım, ağladım ve ‘Bunu yapamam. Sonsuza kadar böyle olacaksa, bunu yapabilmemin hiçbir yolu yok’ dedim. Telefonda çok sakin olduğunu hatırlıyorum ve ‘Geçecek. Sen iyi olacaksın, o sağlıklı olacak ve biz senin için buradayız’ dedi.” diye konuştu.

“DEPRESYON MÜCADELELERİNİN ORTASINDAYDI”

Hayatının en kötü zamanında birisini terk edecek bir insan olmadığını da söyleyen Baldwin, “Gerçekten zordu. ‘Gerçekten iyi olup olmayacağını bilmiyorum’ dediğim günler oldu. İçimde gerçekten derinlerde bir şey ‘Bunu atlatacak’ diyordu. Uzun sürecekti. O sırada Justin, depresyon mücadelelerinin ortasındaydı.” şeklinde konuştu.

“KENDİMİ ÇALIŞMAYA VE SAĞLIKLI OLMAYA ADADIM”

Justin Bieber ise “Sağlıklı, ciddi bir ilişki içinde olabileceğim bir yere ulaşmak için geçmem gereken ciddi bir iyileşme olduğunu fark ettim çünkü çok fazla travma ve yaram vardı. Bu yüzden kendimi bu şeyler üzerinde çalışmaya ve sağlıklı olmaya adadım. Bence bir şeyleri iyileştirmenin tam zamanıydı, sadece biz her gün birbirimizi arıyorduk, tutarlı davrandık, onun hiçbir yere gitmediğini gördüm.” ifadelerini kullandı.