Karayipler'de hissedilen deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremden sonra tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karayipler bölgesinde hissedilen deprem, Haiti'nin batı kesiminde yaşandı.

KARAYİPLER DEPREMLE SARSILDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 7.6 olarak duyurdu.

Deprem, Petit Trou de Nippes kasabasına 8 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Küba'nın Guantanamo şehrinde yaşayan Daniel Ross, "Herkes çok korktu. Böyle büyük bir deprem, yıllar önce olmuştu." dedi. Ross, mobilyaların sallandığını ama binaların sağlam kaldığını söyledi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Petit Trou'ya 153 kilometre uzaklıktaki Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'teki halk da depremi hissetti.

ABD Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi. Bazı kıyılar için tsunami dalgalarının beklendiği kaydedildi.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem ViDEO

KORKU VE PANİK ANLARI

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, depremin ardından Haiti'de geniş çaplı yıkımın yaşandığı görüldü. Evler ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

İnsanların korku ve panik içinde bağrıştığı, etrafa kaçıştığı anlar kaydedildi. Haiti Sivil Savunma, depremin ölümlere yol açtığını duyurdu.

2010'DAKİ ÖLÜMCÜL DEPREM

CNN International'ın aktardığına göre, 12 Ocak 2010'da Haiti'yi vuran 7 büyüklüğündeki deprem, 220 bin ila 300 bin kişinin ölümüne yol açtı. Ülkedeki şiddetli sarsıntıda yüz binlerce kişi de yaralandı.