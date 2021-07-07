Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı.

Moise, çarşamba günü evinde olduğu sırada bir komando tarafından öldürüldü.

Moise'nin eşinin de saldırı sırasında yaraladığı belirtilirken, First Lady'nin sağlık durumuna ilişkin güncel bir açıklama yapılmadı.

ÜLKENİN BAŞINA GEÇİCİ BAŞBAKAN GEÇTİ

Konuya ilişkin bilgilendirmeleri, geçici Başbakan Claude Joseph yaptı.

Joseph, suikast sonrası ülkenin başında olduğunu söyledi.

HALK BİR SÜREDİR, HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO DÜZENLİYOR

Görev süresi dolan Moise, bir süredir ülkeyi yangın yerine çeviren protestolara rağmen koltuğunu bırakmayarak görev süresini uzatmıştı.

Haiti'de halk tarafından, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona ve yolsuzluklara tepki gösterilerek, Moise'nin istifası talep ediliyordu.