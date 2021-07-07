Euro
10.2637
-0.11%
Dolar
8.6782
-0.09%
Altın
504.42
0.49%
Borsa
1.39
0.55%
Bitcoin
299.212
1.87%
EXEN Coin
27.35
-5.68%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
    • AA
    • 07.07.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast

    Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı.

    Moise, çarşamba günü evinde olduğu sırada bir komando tarafından öldürüldü.

    Moise'nin eşinin de saldırı sırasında yaraladığı belirtilirken, First Lady'nin sağlık durumuna ilişkin güncel bir açıklama yapılmadı.

    ÜLKENİN BAŞINA GEÇİCİ BAŞBAKAN GEÇTİ

    Konuya ilişkin bilgilendirmeleri, geçici Başbakan Claude Joseph yaptı.

    Joseph, suikast sonrası ülkenin başında olduğunu söyledi.

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise e suikast #1

    HALK BİR SÜREDİR, HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO DÜZENLİYOR

    Görev süresi dolan Moise, bir süredir ülkeyi yangın yerine çeviren protestolara rağmen koltuğunu bırakmayarak görev süresini uzatmıştı.

    Haiti'de halk tarafından, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona ve yolsuzluklara tepki gösterilerek, Moise'nin istifası talep ediliyordu.

    Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise e suikast #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir