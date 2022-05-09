Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

Türkiye'nin Haiti Başkonsolosluğu, 8 Türk vatandaşın Haitili bir çete tarafından alıkonulduğunu duyurdu.

Haiti ve Dominik medyasında yer alan haberlere göre, çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti'de Dominik Cumhuriyeti'nden otobüsle Haiti'ye geçen ve aralarında en az 8 Türk’ün de bulunduğu bir grup kaçırıldı.

Türkleri kaçıran grubun ise 400 Mawozo (400 Sakat) isimli bölgenin en köklü ve şiddet yanlısı çetesi olabileceği açıklandı.

'Başkonsolosluk doğruladı' iddiası

Türk grubun dün öğleden sonra geçtiğimiz sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında kaçırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin Haiti Başkonsolosluğu'nun da olayı doğruladığı öne sürüldü.

Öte yandan yerel basın, silahlı bir grubun otobüse saldırdığını, en az 17 kişinin kaçırıldığını ve bunlardan 8’inin Türk, 8’inin Hatili ve şoförün ise Dominik Cumhuriyeti’nden olduğu belirtildi.

Çeteler "sözde bölgelerini korumak” için çatışıyor

Birleşmiş Milletler’den cuma günü yapılan açıklamada, Haiti‘nin Port-au-Prince yakınlarında çeteler arasında patlak veren çatışmalarda en az 75 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer 400 Mawozo ile Chen Mechan isimli çetelerin “bölgelerini korumak” için çatıştığını duyurmuştu.

Yaşanan çatışmalar neticesinde 75 kişinin ölmesinin yanı sıra çok sayıda insanın yaralandığı ve binlerce kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

Rahipler için 1 milyon dolar istemişlerdi

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi’nin verilerine göre geçen yıl Haiti’de 81’i yabancı 1200 insan kaçırıldı.

Kaçırılanların 17’sinin ABD ve Kanadalı Hıristiyan misyonerler olduğu belirtilirken, 400 Mawozo isimli çetenin her biri için 1 milyon dolar fidye istediği de kayıtlara geçti.

Misyonerlerin dört ay sonra serbest bıraktığı bilinirken, özgürlükleri karşılığında fidye verilip verilmediği ise bilinmiyor.