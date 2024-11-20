Haiti'de polis ve çete arasında çatışma: 20 ölü

Haber Merkezi

Haiti'de sokağa çıkan silahlı çete üyeleri, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Başkent Port-au-Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri, silahlanarak sokaklara indi.

Durumun ihbar edilmesiyle bölgeyi abluka altına alan polis ile çete üyeleri arasında çatışma çıktı.

28 ÖLÜ

Saatlerce süren çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti.

Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

HALK 20 KİŞİYİ ATEŞE VERDİ

Yerel basına göre, sivil halk, polisin yaralı olarak terk ettiği çete üyeleri dahil olmak üzere yakaladıkları 20 çete üyesini ateşe verdi.

Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı.

YENİDEN SALDIRIYA GEÇECEKLER

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, silahlı çetelerin yeniden saldırıyla geçmek için geniş çaplı hazırlık yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Karayipler Ülkesi Entegre Ofisi'ne (BINUH) göre, yalnızca geçen temmuz ve eylül ayları arasında Haiti'de şiddet ve çetelerle mücadele sonucunda bin 223 kişi hayatını kaybetti, 522 kişi yaralandı.