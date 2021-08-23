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    Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

    Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi, 344'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.
    • AA
    • 23.08.2021 - 06:24
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    Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

    Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

    Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

    344'TEN FAZLA KİŞİ KAYIP

    100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 344'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

    Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

    Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

    Haiti deki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207 ye yükseldi #1

    Haiti deki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207 ye yükseldi #2

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