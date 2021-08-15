Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 724'e yükseldiği bildirildi.

Karayipler ülkesi Haiti’yi 7,2 büyüklüğünde deprem vurdu. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saınt-Jean-Du-Sud’un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

1 AYLIK ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Büyük hasar veren deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından, çok sayıda da artçı sarsıntı yaşandı. Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkedeni büyük hasar nedeniyle 1 aylık acil durum ilan edildiğini duyurdu.

724 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem nedeniyle 724 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. Kayıp sayısı ise tam olarak bilinmiyor.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Haiti'deki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 700'ü geçti VİDEO