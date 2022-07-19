Baykar Genel Müdürü Bayraktar'a, Rusya'ya olası SİHA satışı soruldu. Bayraktar, "Böyle bir şeyi asla yapmayız." dedi.

Ukrayna ordusu, Rusya ile yaşadığı savaş öncesi Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları, savaş alanında kullanmaya devam ediyor.

ABD merkezli CNN International, konuyu değerlendirmek üzere, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile söyleşi yaptı.

"Türkiye, silahlı İHA teknolojisiyle Ukrayna'yı destekliyor"

Bayraktar, yayın sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Ukrayna'nın özellikle havacılık ve savunma alanlarında stratejik düzeyde iş birliğine sahip olduğunu vurguladı.

"Türkiye, silahlı İHA teknolojisiyle Ukrayna'yı destekliyor." diyen Bayraktar'a, sunucu Julia Chatterley tarafından SİHA'ların Rusya'ya tedarik edilip edilmeme ihtimali soruldu.

Rusya sorusuna yanıt: Böyle bir şeyi asla yapmayız

Bayraktar, "Böyle bir şeyimiz yok. Onlara hiçbir şey sağlamadık ve böyle bir şeyi asla yapmayız. Çünkü Ukrayna'yı, egemenliğini ve bağımsızlığı için sergilediği direnişi destekliyoruz." diye konuştu.

Haluk Bayraktar, CNN'e SİHA'larla ilgili açıklama yaptı ViDEO

Baykar yetkilisi, soru-cevap yayınında şu açıklamaları yaptı:

"Bayraktar TB2, sembol haline geldi"

"Ukraynalılar, sivil altyapılarına ve kültürlerine yapılan çok ağır ve orantısız bir saldırıyla karşı karşıya. Bayraktar olarak biz, insansız teknolojilerin geliştiricisi ve üreticisiyiz.

Bayraktar TB2, bir sembol haline geldi ve biz bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu bağlamda bağış kampanyalarına katılarak insansız hava aracı teknolojimiz olan Bayraktar TB2 SİHA'ları ücretsiz olarak verdik.

"Fiyat/performans oranı çok yüksek"

Bayraktar TB2, orta irtifa-uzun dayanım sınıfı bir platform. Tamamen otonom uçabiliyor ve son 7 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Operasyonel olarak kendini kanıtlamış sağlam bir sistem.

Her türlü ortamda uçabiliyor ve son derece yüksek teknolojiye sahip. Fiyat/performans oranı çok yüksek olan bu sistem, son derece yoğun elektronik harp uygulanan ortamlara direnebiliyor.

"Her türlü ordu için güç çarpanı"



Uzun süreler boyunca uzun menzilli gözetleme yapmanıza olanak sağlıyor, pilot olmadığı için insan hayatı da riske atılmıyor. Kendini pek çok düşman hedefi karşısında kanıtladı, her türlü ordu için değerli bir varlık, bir güç çarpanı.

"İHA'lar kendini orada da ispatladı"



(Ukrayna ile) birlikte güçlü bağlar kurduk. Ukrayna, savaştan önce de Bayraktar TB2'leri kullanıyordu. Bu İHA'lar, yalnızca gözetleme ve keşif kabiliyeti sağlamıyor, hassas mühimmatları olduğu için hedeflere son derece hassas bir şekilde angaje olabiliyor.

Savaştaki gelişmeleri biz de medya ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Platformumuz, düşman hattının ötesine geçti ve son derece iyi sonuçlar verdi. Kendini orada da ispatladı."