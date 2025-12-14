Abone ol: Google News

Hamas doğruladı: Kassam Tugayları komutanı Saad, İsrail saldırılarında öldü

Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, yayınladığı videolu açıklamada, İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 13:31
  • Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, Kassam Tugayları komutanı Raed Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.
  • İsrail, Gazze'deki saldırılarını ateşkese rağmen sürdürüyor.
  • Halil el-Hayya, ABD yönetimini İsrail’i ateşkese uymaya zorlamaya çağırıyor.

İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, bugün yayınladığı videolu açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın, dün düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğunu doğruladı.

HAMAS DOĞRULADI 

Halil el-Hayya, "İsrail’in devam eden ihlalleri, dün gerçekleşen bir Hamas komutanının suikastı da dahil olmak üzere, göz önüne alındığında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’i ateşkes anlaşmasına uymaya ve uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

