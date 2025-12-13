İsrail’in Hamas'a yönelik saldırısında ölü sayısı 4 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılara bir yenisi daha eklendi. Filistinli kaynakların aktardığı bilgilere göre, Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi’nde bir araç hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırının, Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nda üst düzey görevde bulunan Raad Saad’a yönelik olduğu bildirildi.

CAN KAYBI ARTTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini çevredeki hastanelere taşıdı.

HAMAS KOMUTANININ AKIBETİ BELİRSİZ

Filistinli yetkililer, Raad Saad’ın saldırıda hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. İsrailli bir yetkili ise saldırının, Saad’ın bulunduğu noktaya dair kısa süre önce elde edilen istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürdü.

SALDIRI ANI VE SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Saldırının ardından bölgede yaşanan hareketlilik ve acil durum ekiplerinin müdahalesi kameralara yansıdı. Bölgedeki gerginliğin saldırı sonrası daha da arttığı bildirildi.