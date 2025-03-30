Hamas, Gazze ile ilgili sunulan yeni ateşkes teklifini kabul ettiklerini açıkladı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bini aştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj paylaşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail'in adeti olduğu üzere savaşı uzatmak ve hükümeti mümkün olduğunca iktidarda tutmak için anlaşmaya varmaktan kaçındığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bu amaçla daha önce anlaşmayı bir yıl geciktirdiğini hatırlattı.

"Netanyahu, arabulucuların ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören bir anlaşmaya varma girişimlerini engelledi. Ancak kararlılığımız, pozitifliğimiz ve esnekliğimizle 19 Ocak 2025'te bir anlaşmaya varıldı" diyen Hayye, İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına uymazken Hamas'ın tüm maddeleri yerine getirdiğini söyledi.

Hayye, İsrail'in ikinci aşamanın başlaması için müzakere masasına oturmadığı gibi Philadelphi Koridoru'ndan da tam olarak çekilmediğini bilakis saldırılara yeniden ve daha vahşi bir şekilde başladığını, sınır kapılarını da kapattığını aktardı.

"ATEŞKES TEKLİFİNE OLUMLU YAKLAŞTIK VE KABUL ETTİK"

Sadece daha önce imzalanan anlaşmaya uyulmasını istediklerini ve bu tavırlarını da tüm dünyaya ilettiklerini belirten Hayye, şöyle devam etti:

Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz.

Yeni teklifin içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Hayye, Gazze'deki direniş gruplarının Filistinlileri bilinmez bir sona terk etmeyeceğini, bunun olacağını düşünenlerin ise sadece hayal gördüğünü söyledi.

Filistin halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceklerini kaydeden Hayye, "Tehcir yok, sınır dışı etmek yok. Direnişin silahı ise kırmızı çizgidir. Bu silah, işgalle ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşuyla bağlantılıdır. İşgal devam ettiği sürece silah da kalacak ve halkın haklarını koruyacaktır" dedi.

"İSRAİL, 10 ESİRİN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYOR"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail'in 12-20 Nisan tarihleri ​​arasına denk gelen Hamursuz (Fısıh) Bayramı öncesinde ateşkes anlaşmasına varmayı umduğu ifade edildi.

İsrail'in Mısır'ın teklifinde öngörülen 5 esir yerine Gazze'deki 10 esirin serbest bırakılmasında ısrar ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada arabulucu ülkelerin Gazze’de ateşkes ile karşılıklı esir takası yapılması için sunduğu teklife karşı bir teklif yapıldığı belirtilmişti.

Netanyahu'nun sunulan yeni ateşkes ve esir takası teklifini değerlendirmek üzere önceki gece istişare toplantısı yaptığı aktarılmıştı.

Tel Aviv yönetiminin arabuluculara kendi teklifini öğlen saatlerinde ilettiği bildirilen açıklamada karşı teklifin ABD ile tam koordinasyon içinde verildiği ifade edilmişti.