Hamas: Gazze’deki insani kriz derhal durdurulmalı

Hamas, Gazze’de giderek ağırlaşan insani krizin sona erdirilmesi için uluslararası toplum, bölge ülkeleri ve “dünyanın tüm özgür insanlarına” acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle Gazze halkının gıda, ilaç, temiz su, çadır ve temel barınma malzemelerine erişiminin tamamen kesildiği belirtildi. Sağlık sisteminin ise neredeyse tamamen işlevsiz hale geldiği vurgulandı.

KIŞ KOŞULLARI TEHDİDİ ARTIRIYOR

Bölgedeki yoğun yağış ve soğuk havanın siviller üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi. Hamas, İsrail’i anlaşmaları ihlal etmek, saldırıları sürdürmek ve insani yardım girişlerini engellemekle suçladı.

"İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Açıklamada, “İşgalci İsrail’in saldırılarını sürdürerek savaşın sonlandırılmasına yönelik anlaşmayı defalarca ihlal ettiği” ifade edildi. Yardımların Gazze’ye ulaşmasını engelleyen uygulamalardan ötürü İsrail’in “tam sorumluluk taşıdığı” belirtildi.

GARANTÖR ÜLKELERE ÇAĞRI: "İNSANİ FELAKETİ DURDURUN"

Hamas, garantör ülkelere İsrail üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulundu. Özellikle Refah Sınır Kapısı’nın acil olarak açılması, gıda, ilaç, çadır ve acil barınma malzemelerinin Gazze’ye kesintisiz girişinin sağlanması talep edildi. Ayrıca hastaların tahliyesine ve sivillerin iki yönlü geçişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, uluslararası toplumun sessizliğinin Gazze’deki krizi derinleştirdiği kaydedildi. Barınma ihtiyacı karşılanmadan, sınır kapıları açılmadan ve insani yardım akışı kesintisiz biçimde sağlanmadan yaşanan felaketin sona erdirilemeyeceği ifade edildi.