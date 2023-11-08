Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in meselesidir Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, "Gazze'nin veya topraklarımızın bir kısmının yönetimi, Filistin'in meselesidir ve hiçbir güç gerçeği değiştiremez ya da kendi iradesini dayatamaz" dedi.

İHA

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, ABD Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin "Hamas'ın Gazze Şeridi'nin yönetiminde olamayacağı, yönetim şekline dair görüşmelerin devam ettiği" yönündeki açıklamalarına değindi.

Sözcü Kanu, "Gazze'nin veya topraklarımızın bir kısmının yönetimi, Filistin'in meselesidir ve hiçbir güç gerçeği değiştiremez ya da kendi iradesini dayatamaz." ifadelerini kullandı.

"Hamas, ulusal bir kurtuluş hareketidir ve her Filistinlinin evinde yaşamaktadır"

Kirby'nin "Hamas sonrası durum" ile ilgili konuşmasını “hayal” olarak nitelendiren Kanu, "Hamas, ulusal bir kurtuluş hareketidir ve her Filistinlinin evinde yaşamaktadır. Hamas, halkımızın ayrılmaz bir parçasıdır, tüm yasa ve normlara uygun olarak işgale direnme hakkına sahiptir." diye konuştu.

Kirby'nin açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze'nin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz. Bizim desteklediğimiz şey, Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmemesidir. İsrailli mevkidaşlarımızla çatışma sonrası Gazze'nin geleceği konusunda aktif görüşmeler yapıyoruz." demişti.

Kirby'nin açıklaması, Netanyahu'nun "İsrail'in belirsiz bir süre boyunca Gazze'nin genel güvenlik sorumluluğuna sahip olacağını düşünüyorum." ifadelerinin ardından gelmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)