Hamas güçleri, İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldı

Gazze'de tansiyon düşmüyor.
7 Ekim'den bu yana İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar hız kazandı.
16 İsrail askeri aracı hedef alındı
Yaşanan son gelişmelere göre Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 16 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.
Hedef alınan askeri araçlar arasında bölgeye giren tank ve buldozerlerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, Kassam Tugayları'nın Han Yunus'un doğusunda 2 İsrail askerini doğrudan vurarak yaraladığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Han Yunus saldırısında en az 40 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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