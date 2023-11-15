Hamas güçleri, Şifa Hastanesi'ne saldırıdan Biden'i sorumlu tutuyor İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunan Hamas, Filistinlinin güvenliğinden ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

AA

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyüğü olan Şifa Hastanesi'ni hedef aldı.

Ordu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, "İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı." açıklamasında bulundu.

Hamas, İsrail ordusunun Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Biden ve yönetimi sorumlu"

Açıklamada, "İşgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne saldırısının yansımalarından, sağlık personelinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın maruz kaldığı olumsuzluklardan tamamen İsrail'i, (ABD Başkanı Joe) Biden ve yönetimini ve uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İşgal liderleri ve onlarla iş birliği yapan herkes sorumlu tutulacaktır.

İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, şu cümleler kullanıldı;

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi tarafından korunan bir sağlık tesisine karşı işlenen bu iğrenç suçun sonucu olarak işgal liderleri ve onlarla iş birliği yapan herkes, çocukları, hasta ve savunmasız sivilleri öldürmekten sorumlu tutulacaktır.

"Çocuklarımıza, kadınlarımıza, kutsallarımıza yönelik saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir"

Birleşmiş Milletlerin sessizliği, birçok ülke ve rejimin başarısızlığı, Filistin halkımızı topraklarına ve meşru ulusal haklarına sahip çıkmaktan caydırmayacak. Halkımıza onları ve haklarını tüm gücümüzle savunmaya devam etme sözümüzü sürdüreceğiz. İşgal, işlediği suçların, çocuklarımıza, kadınlarımıza, kutsallarımıza yönelik saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)