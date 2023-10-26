Hamas heyeti Rusya'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Hamas heyetinin Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Hamas heyetinin Moskova'yı ziyaret etmekte olduğunu duyurdu.

Zaharova, ziyarete ilişkin detayları paylaşmadı.

RIA Novosti haber ajansında yer alan habere göre, Moskova’ya ziyaret gerçekleştiren Hamas heyetindeki isimler arasında Ebu Merzuk da yer alıyor.

Rus sözcü, ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin'in Moskova'da görüştüğünü açıkladı.

Peskov: "Gazze'de insanı durum felaket"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'ndeki insani durumu 'felaket' olarak niteledi ve İsrail'in kara harekatına başlaması halinde bunun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşandığını ve bölgeye insani yardım sunulması gerektiğini belirten Peskov,

İnsani yardım kamyonlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin verilmiyor, sadece 20 kamyon alındı ve bu çok az. İnsanları tahliye etmiyorlar ve bu yüzden durum felaket. Kara harekatı başladığında ne hale geleceğini tahayyül etmek zor ancak durum daha da kötüleşebilir.

dedi.

"Rusya, ABD'nin rota Doğu'daki filolarını dikkatle izliyor"

Bunun yanında Peskov, ABD'ye ait F-16 savaş uçağı filolarının Orta Doğu'ya intikalinin çok dikkatli izlenmesi gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'ya yapılan F-16 sevkiyatının tüm dikkatlerin o bölgeye yoğunlaştırılması için bir gerekçe sunduğunu belirten Peskov, Rusya'nın bölgedeki durumu titizlikle takip ettiğinin altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, F-16'ların Rusya'ya provokasyon amacıyla kullanılma olasılığının sorulması üzerineyse "Şimdiye dek bir şey olmadı, bu nedenle bir şey söyleyemem. Üstelik bu ordumuzu ilgilendiren bir konu" yanıtını verdi.