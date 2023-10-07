Hamas, İsrail askerlerini esir aldı! Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas güçleri, İsrail askerlerini rehin aldı. Askerlerin esir alındıkları anlar gündeme oturdu.

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İsrail- Gazze hattında tansiyon yükseldi.

İsrail’in farklı noktaları, Gazze’den ateşlenen roketlerle hedef alındı.

Hamas güçleri, İsrail’e karşı Aksa Tufanı adlı bir operasyon başlattığını açıklarken, hararet artmaya devam etti.

İlk 20 dakikada 5 bin roket ateşlendi

Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze’den İsrail’e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.

Hamas güçleri bölgedeki operasyonunu hızla sürdürürken, İsrail ordusundan da açıklama geldi.

İsrail, “Savaştayız, düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek” vurgusunu yaptı.

İsrail kanalı: 7 yerleşim yeri Hamas kontrolünde

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'e göre Gazze sınırındaki Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri isimli İsrail yerleşim yerlerinin Hamas kontrolüne geçtiğini söyledi.

İsrail askerleri esir alındı

Bir diğer yandan operasyona hız kesmeden devam eden Hamas güçleri, İsrail askeri üslerine kadar girdi.

Aynı zamanda Hamas, İsrail askerlerini bir bir rehin aldı.

Dünya gündemini etkileyen operasyonda İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Esir generalin kimliği belirlendi

Aynı zamanda, Hamas tarafından esir alınan general de gündemde.

Hamas'ın esir aldığı generalin, İsrail’in Gazze birliklerinden sorumlu Tuğgeneral Nimrod Aloni olduğu açıklandı.