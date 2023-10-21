Hamas liderinin ABD'ye sığınan oğlu: İsrail, Filistin halkına en büyük iyiliği yapıyor Hamas'ın kurucularından Şeyh Hasan Yusuf'un oğlu ve 10 yıl boyunca İsrail ajanlığı yaptıktan sonra ABD'ye sığınan Musab Hasan Yusuf, İsrail'in Gazze'yi Hamas'tan kurtararak Filistin halkına en büyük iyiliği yapacağını savundu.

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İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı sivil katliamda 13 gün geride kaldı.

Hastanelerden okullara, sivillerin sığındığı her yeri acımasızca bombalayan İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze'ye karadan girmeyi planlıyor.

5 bine yakın sivil kaybın yaşandığı Gazze'de, yönetimdeki Hamas'ın ne yapacağı merak edilirken, Hamas'ın kurucularından Şeyh Hasan Yusuf'un oğlu olan ve 10 yıl İsrail lehine ajanlık yapan Musab Hasan Yusuf, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İsrail, Hamas tünellerini gaza boğmalı"

Fox News'e Musab Hasan Yusuf "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmamız gerekiyor. İsrail, Gazze'yi Hamas'tan kurtararak Filistin halkına en büyük iyiliği yapıyor. İsrail, Hamas tünellerini gaza boğmalı." sözlerini sarf etti.



Musab Hasan Yusuf kimdir?

10 yıl boyunca Hamas'ın içinde İsrail istihbaratı için çalışan Yusuf, babası Şeyh Hasan Yusuf da dahil bir çok Filistinlinin İsrail tarafından yakalanmasına ve hapsedilmesine yardım etti.

1999'da Hristiyan oldu ve 2007'de ABD'ye kaçtı.



ABD'deki siyasi sığınma talebi, 2010 yılında rutin bir özgeçmiş kontrolünün ardından kabul edildi.