Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu diye niteledi

Mavi Marmara saldırısının 11. yıl döneminde açıklama yapan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği Mavi Marmara saldırısının üzerinden 11 yıl geçti.

“MAVİ MARMARA SALDIRISI SAVAŞ SUÇU”

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırısının 11. Yılı sebebiyle açıklama yapan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “İşgal ordusunun Mavi Marmara yolcularına karşı işlediği katliam tam anlamıyla bir savaş suçudur. İnsanlık tarihinin en çirkin suçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

“İSRAİL FİLİSTİN’E DESTEK OLMAK İSTEYENLERİ VAZGEÇİRMEK İÇİN SALDIRDI”

İsrail’in Filistin’e destek olmak isteyen herkesi vazgeçirmek için bu saldırıyı yaptığını vurgulayan Kasım, "Bu olay, başta gemideki Türkler olmak üzere aktivistlerin taşıdıkları insani kahramanlığın boyutunu ve insan ilkelerini savunmak ve kuşatma altındakilere destek olmak için canlarını veren şehitlerin insani davranışlarındaki asilliği teyit etmiştir." diye konuştu.

Hamas Sözcüsü Kasım, "Mavi Marmara gemisi olayı, bu kahramanlığın arkasındaki Türk halkının nezdinde Filistin davasının derinliğini, konumunu ve İsrail suçlarına karşı duydukları derin öfkeyi göstermiştir." dedi.