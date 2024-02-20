Hamas: Savaş durdurulmadan İsrail'le esir takası anlaşması yapmayacağız Hamas, İsrail ile esir takası yapabilmek için şartlarını belirledi. Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirme, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasını sağlama ve İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması gibi koşulları öne sürdü.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas cephesinden de esir takası konusuna yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre; Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'tan esir takası için üç şart

Hayye şöyle konuştu:

"İsrail, gerçeği değiştirmeye çalışıyor"

İsrail'in, Gazze Şeridi'nden veya bir kısmından çekilmeyi reddettiğini, yerinden edilenlerin geri dönmesine izin vermediğini ve saldırıların sona ermesine yönelik herhangi bir onay işareti vermediğini kaydeden Hayye, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"(İsrail) Şu ana kadar yeterli yardımın geleceğine, hastanelerin, fırınların ve altyapının onarılacağına dair bir garanti vermedi. Çadırlarda barınmaya bile İsrail açık ve net bir onay vermedi. Peki hangi konuda anlaşacağız? İsrail, Hamas'ın taleplerinin büyük olduğunu iddia ederek ya da başka şeyler söyleyerek gerçeği değiştirmeye çalışıyor."

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye, İsrail'in "yalanlarla ve ulaşamayacağı umutlarla" savaşı uzatmaya çalıştığını belirterek Netanyahu'nun bu uzun saldırının ardından saldırıyı sona erdirecek, Filistin halkına yardım ulaşmasını sağlayacak, İsrail'i Gazze'den çıkaracak bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığına işaret etti.

İsrail ve Hamas arasında esir takası mutabakatı

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

Netanyahu, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)