Hamas, Türkiye'nin Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararını değerlendirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan gelişmeye ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Eziyet, nitelikli yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından da resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Türkiye'nin Gazze konusunda yaptığı hamle sonrası Hamas'tan bir açıklama geldi.

MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Hamas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

"TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMASINI TAKDİR EDİYORUZ"

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda işgalci İsrail hükümetinin savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski ve mevcut terörist savaş bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 36 siyonist yetkili hakkında tutuklama emri çıkarmasını takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, Türk halkının ve liderliğinin adalet ve insan hakları konusundaki tutumunu yansıttığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmasını teyit ettiği aktarıldı.

Diğer ülkelere de İsrailli liderler hakkında yakalama kararı çıkarma ve onların insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri için çalışma çağrısı yapıldı.