Hamas üyesi İsrail saldırılarında öldürüldü

AA

Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail saldırılarını sürdüyor.

Yaklaşık bir haftadır ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla masumları katleden İsrail, gece boyu saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi hayatlarını kaybetti.

NAMAZ KILARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER

Hamas, sosyal medya platformu Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"HER ŞEHİTTE DİRENİŞ ATEŞİ DAHA PARLAK YANACAK"

Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.