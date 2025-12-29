Yemen'deki Husilerden İsrail'e Somaliland tehdidi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile bölgede en çok çatışan taraflardan biri olan Husiler, Somaliland'ı ülke olarak tanıyan İsrail devletine karşı bir uyarıda daha bulundu.

Husi yönetiminin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı Somali'den ayrı bir yapı olarak tanımasının "düşmanca bir adım" olduğunu belirterek, bunun yalnızca Somali'yi değil Afrika'daki komşu ülkeleri, Yemen'i ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunan tüm ülkeleri hedef aldığını söyledi.

"İŞGALCİ BİR GÜÇ"

İsrail'in söz konusu tanımasının hiçbir hukuki ve siyasi geçerliliği olmadığını vurgulayan Husi, "Bu açıklama, adalet ve hukuk terazisinde hiçbir değeri olmayan, kendisi için dahi meşruiyeti bulunmayan işgalci bir güçten gelmiştir. Düşmanca amaçlar ve saldırgan bir gündemle yapılan bu adım tamamen geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Husi, İsrail'in bu hamleyle Somaliland'ı Somali'ye, Afrika ülkelerine, Yemen'e ve Arap dünyasına karşı düşmanca faaliyetler yürüteceği bir üs haline getirmeyi hedeflediğini aktararak, bunun Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

"KARARLI BİÇİMDE KARŞILIK VERİLMELİ"

Somali halkına desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu dile getiren Husilerin lideri, "Kardeş Somali halkıyla birlikte durmak için mümkün olan tüm önlemleri alacağız. Buna, Somaliland'daki herhangi bir İsrail varlığını silahlı kuvvetlerimiz için askeri hedef olarak değerlendirmek de dahildir. Bu durum, Somali ve Yemen'e yönelik bir saldırı ve bölge güvenliğine açık bir tehdittir ve kararlı biçimde karşılık verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Husi, Somali'nin herhangi bir parçasının Somali halkının güvenliği ile ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği pahasına İsrail için bir dayanak noktası haline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kızıldeniz'in her iki yakasındaki ülkelerle birlikte Arap ve İslam dünyasına da çağrıda bulunan Husi, İsrail'in Somali ve diğer Müslüman ve bağımsız ülkelerin egemenliğini ihlal etmesini önlemek için somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

HUSİLER VE İSRAİL ARASINDAKİ MÜCADELE

İran destekli Husiler, son iki yıldır İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırılara karşılık, İsrail'e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor, özellikle Kızıldeniz'de İsrail'e ait ya da İsrail'e giden gemileri hedef alıyor.

Buna karşılık İsrail de Yemen'deki Husi hedeflerine onlarca hava saldırısı düzenledi, özellikle Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da büyük yıkıma yol açtı ve bu saldırılarda Sana merkezli Yemen hükümetinin en önemli kadrosu ve grubun bazı üst düzey isimleri hayatını kaybetti.

SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.