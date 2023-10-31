Hamas, yabancı rehinelerin bir kısmını serbest bırakacak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağını açıkladı.

İHA

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

İsrail ordusu Gazze'de sivil katliamını sürdürürken, Hamas'ın elindeki rehinelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağını duyurdu. İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Aracılara önümüzdeki birkaç gün içinde belirli sayıda yabancıyı serbest bırakacağımızı bildirdik" ifadelerini kullandı.

İsrail’e Gazze Şeridi’ne düzenlemeyi planladığı kara operasyonu konusunda gözdağı veren Ubeida, "Gazze, düşman askerleri ve siyasi liderleri için bir mezarlık ve bataklık olacak" dedi.

Hamas, yabancı rehineler için “misafir” demişti

Ubeida daha önce rehineler hakkında yaptığı bir açıklamada, rehinelerle ahlaki ve insani bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini belirtmiş, yabancı rehineleri misafir olarak gördüklerini ve sahadaki koşulları izin verdiği anda onları serbest bırakacaklarını ifade etmişti.

Gazze Şeridi’nde yaklaşık 240 rehinenin bulunduğu tahmin edilirken, Hamas bugüne kadar toplam 4 rehineyi serbest bıraktı, 1 rehine ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)