Hamas'ın ateşkese olumlu cevabı Trump'a soruldu: İyi bir gelişme

ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli açıklamalar...

Trump, New Jersey'e gerçekleştirdiği ziyaret sırada Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını cevapladı.

HAMAS SORUSU

Hamas'ın son ateşkes önerisine olumlu cevap vermesine yönelik değerlenmesi sorulan Trump, 'İyi bir gelişme' ifadesini kullanırken, henüz konuyla ilgili bilgilendirilmediğini ifade etti.

Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının önümüzdeki hafta imzalanabileceğine inandığını belirtti.

'İRAN VAZGEÇMEDİ' DEDİ

İran'la ilgili bir soruyu cevaplayan Trump, İran'ın nükleer programının "kalıcı olarak" gerilediğini, ancak İran'ın geçtiğimiz ay ABD ve İsrail'in vurduğu yerlerden farklı yerlerde nükleer programını yeniden başlatabileceğini söyledi.

Trump, İran'ın nükleer programına yönelik denetimleri kabul etmediğini ve uranyum zenginleştirmeden de vazgeçmediğini söyledi.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceğini vurguladı.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEMDEN ÇOK MUTUSUZUM"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile iyi bir telefon görüşmesi yaptığını, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden dolayı 'çok mutsuz' olduğunu söyledi.

Trump, Putin'in ateşkes konusunda çalışmayı reddettiğini dile getirdi.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

ABD'nin Zelensky'nin talebi üzerine Ukrayna'ya daha fazla Patriot füzesi tedarik etmeyi kabul edip etmeyeceği sorulan Trump, "Savunma için bunlara ihtiyaç duyacaklar. Çok sert vuruldukları için bir şeye ihtiyaçları olacak." dedi.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes ihtimalleri sorulan Trump, "Bu çok zor bir durum. Başkan Putin ile yaptığım görüşmeden çok mutsuz ayrıldım. O, sonuna kadar gitmek istiyor, sadece insanları öldürmeye devam etmek. Bu iyi değil." ifadelerini kullandı.