Hamas'tan ateşkes anlaşması şartı: Türkiye, Çin ve Rusya garantör olsun İsrail medyasına göre, Hamas'ın İsrail ile yapılacak ateşkes anlaşmasında Türkiye, Rusya ve Çin'in garantör olmasını istediği öne sürüldü.

İHA

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları, her geçen gün sivil ölüm sayısında artışlara neden oluyor.

İsrail'in katliamları devam ederken bir yandan ateşkese dair görüşmeler de sürüyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes teklifine verdiği yanıtta talep ettiği değişikliklere yer verildi.

Ateşkes anlaşmasında, "Türkiye garantör olsun" şartı

Haberlerde, Hamas’ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasında Türkiye, Rusya ve Çin'in garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.

Hem ABD hem de İsrail tarafından bu talebin reddedildiği ifade edilen haberlerde, bu talebin, İsrail tarafından geçen ay sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifinde Hamas tarafından yapılan birkaç değişiklikten biri olduğu aktarıldı.

Haberlerde, ayrıca Hamas’ın talepleri arasında kalıcı ateşkes için güncellenmiş bir zaman çizelgesi ve İsrail askerlerinin Refah ve Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yer aldığı belirtildi.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)