Hamas'tan İsrail çıkışı: Gazze'de yaptığı katliamlar soykırımı yeniden başlatma girişimidir

İsrail ordusu, Gazze'de birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Hamas'tan açıklama geldi...

"KORKUNÇ KATLİAMI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde gerçekleştirdiği aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 25'ten fazla Filistinlinin şehit düşmesine yol açan korkunç katliamı şiddetle kınıyoruz. Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığı tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail birliklerine ateş açıldığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, İsrail'in bu iddialarını ateşkesi ihlal eden saldırılarını meşrulaştırmak için ortaya attığı ifade edildi.

İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINI İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Ayrıca İsrail'in, Gazze'de ev ve bina yıkma eylemlerini ve Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmayı sürdürerek ateşkese garantör olan ABD ve bölge ülkelerine meydan okuduğu belirtildi.

ABD yönetimine seslenilen açıklamada, ABD'nin duyurduğu taahhütleri yerine getirmesi, İsrail'i durdurmak için ciddi baskı yapması ile İsrail'in ateşkese saygı göstermesini ve Filistinlileri hedef alan saldırıları durdurmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Ateşkes anlaşmasının garantörleri olan Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara da seslenilen açıklamada, İsrail'i ateşkesi tehdit eden ihlallerini durdurmaya zorlama çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlu birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 77'sinin de yaralandığını duyurmuştu.