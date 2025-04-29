Hamas'tan İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasına tepki

AA

İsrail ordusu, günlerdir Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç ve yakıt girişini engelliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlık dışı tutumu sonrası Hamas'tan yazılı açıklama yapılarak, İsrail ordusunun 60 gündür Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç ve yakıt girişini engellediği, bu durumun bölgede kıtlığın daha da derinleşmesine yol açtığı vurgulandı.

ULUSLARASI KURUMLARA AÇIK BİR MEYDAN OKUMA VURGUSU

İsrail işgal hükümetinin Gazze'de masum sivillere karşı aç bırakma politikasını bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin; uluslararası toplumu, insani değerleri ve hukuk kurallarını hiçe sayma, başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kurumlara açık bir meydan okuma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, İsrail'in BM personelini gözaltına alırken canlı kalkan olarak kullandığına dair ifadelerine atıfta bulunularak, bunun "İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının ve yardım kuruluşlarını hedef alma politikasının" bir kanıtı olduğu kaydedildi.

ULUSLARASI KURUMLARA ÇAĞRI

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlara "Gazze'de 2 milyondan fazla insanı etkileyen kuşatmayı sona erdirmek ve insani yardımların önünü açmak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca Arap ve İslam dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve dünya kamuoyuna "Gazze halkına acil yardım ulaştırma ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapma" çağrısı yinelendi.