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Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu

Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu

Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Çongçing eyaletinde hamile bir kadın kamyon lastiği içinde doğum yaptı.