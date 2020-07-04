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Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu
Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Çongçing eyaletinde hamile bir kadın kamyon lastiği içinde doğum yaptı.
- DHA
- 04.07.2020 - 14:11
Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor.
Çongçing eyaletinde sel ortasında kalan hamile kadın kamyon lastiğinin içinde doğum yaptı. Çevredeki kişilerin yardımıyla dünyaya gelen bebeğe, Çince dilinde "Suda doğan" anlamına gelen Shuisheng ismi verildi.
DURUMLARI İYİ
Yeni doğan bebek ve annenin durumunun iyi olduğu, hastanede müşhade altında alındığı ifade edildi.
Çin'de hamile kadın kamyon lastiğinin içinde doğurdu İZLE
2 KİŞİ SELDE ÖLDÜ
Çin medyası, yaşanan sel bilançosuna ilişkin, 60 bin kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 50'ye yakın kişinin tahliye edildiğini duyurdu.