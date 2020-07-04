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    Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu

    Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Çongçing eyaletinde hamile bir kadın kamyon lastiği içinde doğum yaptı.
    • DHA
    • 04.07.2020 - 14:11
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    Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu #1

    Çin’de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor.

    Çongçing eyaletinde sel ortasında kalan hamile kadın kamyon lastiğinin içinde doğum yaptı. Çevredeki kişilerin yardımıyla dünyaya gelen bebeğe, Çince dilinde "Suda doğan" anlamına gelen Shuisheng ismi verildi.

    DURUMLARI İYİ

    Yeni doğan bebek ve annenin durumunun iyi olduğu, hastanede müşhade altında alındığı ifade edildi.

    Çin'de hamile kadın kamyon lastiğinin içinde doğurdu İZLE

    2 KİŞİ SELDE ÖLDÜ

    Çin medyası, yaşanan sel bilançosuna ilişkin, 60 bin kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 50'ye yakın kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

    Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu #2

    Hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğurdu #3

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