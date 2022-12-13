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    Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı

    Amsterdam uçuşunda yolcuların arasında bulunan Tamara, karın ağrısı ile tuvalete gitti. Hamile olduğundan haberi olmayan kadın, tuvalette doğum yaparak oğlunu kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:48
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    Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı

    Ekvador-Amsterdam uçuşunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yolcular arasında bulunan Tamara adlı kadın, yoğun mide ağrısı yaşayarak tuvalete gitti.

    Uçakta doğurdu

    Genç kadın bu sırada beklenmedik bir doğum gerçekleştirdi.

    Uçakta bulunan iki Avusturalyalı doktor ve bir hemşire ise genç kadına doğum sırasında yardım etti.

    Hem annenin hem bebeğin son durumunun iyi olduğu aktarılırken, bebeğe uçakta yardımsever yolculardan birinin Maximiliano adının verildiği duyuruldu.

    Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı #1

    İniş sonrasında hastaneye kaldırıldılar

    Diğer taraftan, uçağın Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inmesinin ardından Tamara ve Maximiliano’nun, Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi’ne götürüldüğü aktarıldı.

    "Hamile olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu"

    Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Tamara’nın Hollanda'ya inmeden birkaç saat önce midesi ağrıdı ve tuvalete gitmeye karar verdi. İki kasılmadan sonra ise  aniden bebeğini kucağına aldı. Tamara'nın hamile olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Neyse ki Tamara ve Maximiliano'nun sağlık durumları iyi.” ifadeleri kullanıldı.


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