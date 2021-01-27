Harriet Tubman kimdir? 20 dolara resmi basılan Harriet Tubman önemi nedir? Harriet Tubman biyografisi..

Harriet Tubman, fotoğrafının 20 dolar üzerinde yer alacağı açıklanmasının arından gündemdeki isim oldu.Peki, 20 dolar üzerinde resmi yer alacak olan Harriet Tubman kimdir? ABD için önemi nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 dolarlık banknotun üzerinden yedinci başkan Andrew Jackson'ın portresi kaldırılıyor.

Jackson'ın yerine kölelik karşıtı siyahi aktivist Harriet Tubman'ın portesi basılacak.



ABD'de ilk olarak 44. Başkan Barrack Obama köleleri olan Andrew Jackson'ın banknottan kaldırılmasını istemişti. Ancak Donald Trump görevi devraldığında değişiklik askıya alınmıştı. Biden yönetimi bu değişiklik için tekrar harekete geçti.



Kölelik yanlısı Jackson'ın yerinde, 1800'lü yıllarda kölelik karşıtı siyasal mücadelede önemli isimlerden Harriet Tubman'ın portesi ilerleyen yıllarda 20 dolarlık banknotun üzerinde olacak.

Vatandaşlar Harriet Tubman hakkındaki bilgileri merakla araştırıyor. Peki Harriet Tubman kimdir, ABD için önemi nedir? İşte merak edilen Harriet Tubman biyografisi..

HARRİET TUBMAN KİMDİR?

Harriet Tubman, 20 dolar üzerinde resminin yer alacağı açıklamasının ardından biyografisi ile araştırılan isim oldu.

Evlenmeden önceki soyismi ile Harriet Ross , Afrika kökenli bir ailenin çocuğu olarak Maryland, Dorchester County'de 1819 veya 1820 yıllarında köle olarak dünyaya geldi. Zor koşullar altında büyütüldü ve küçük bir çocukken bile kırbaçlanmaya maruz kaldı.

12 yaşındayken, kaçmaya teşebbüs eden bir adamı bağlaması emrini yerine getirmediği için beyaz bir gözetmen tarafından kafasına aldığı bir darbe sonucu ağır şekilde yaralandı.

25 yaşında özgür bir Afrikalı Amerikalı olan John Tubman ile evlendi. Beş yıl sonra, güneye satılacağından korkarak kaçtı.

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL

Tubman'a beyaz bir komşusu tarafından bir kağıt verildi. Kağıtta özgürlüğe giden ilk evi nasıl bulacağına dair bilgiler yer alıyordu. İlk evde bir arabaya bindirildi, üzeri bir çuvalla kapatıldı ve bir sonraki hedefine götürüldü.

Pennsylvania yolunu izleyerek, ilk olarak Philadelphia'ya yerleşti ve burada Yeraltı Demiryolunda Philadelphia İstasyon Sorumlusu William Still ile tanıştı. Still'in ve Philadelphia Anti-Kölelikle Mücadele Derneği diğer üyelerinin yardımıyla Yeraltı Demiryolunun işleyişini öğrendi.

300 KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDU

1851'de ailesinin üyelerini St. Catherines'e taşımaya başladı. St. Catherines'deki North Street, 1857'ye kadar onun operasyon üssü olarak kaldı. Oradayken, Yeraltı Demiryolunda faaliyetlerini finanse etmek için şef olarak çalıştı ve Cenevre Caddesi'ndeki Salem Chapel BME Kilisesi'ne katıldı.

Harriet Tubman, kölelikten kurtulduktan sonra ailesinin diğer üyelerini kurtarmak için Maryland'e döndü. Kuzeyde yaklaşık 300 kişiyi özgürlüğe götürdüğüne inanılıyor.

HARRİET TUBMAN NEDEN ÖNEMLİ?

1849 senesinde kölelikten kaçarak Pensilvanya, Philadelphia'ya giden Tubman "Yeraltı Demiryolu" adını verdiği gizli yollar ve güvenli evler tesis ederek ve kölelik karşıtı bir ağ kurmuştur.

Kadınlara oy hakkı verilmesini savunan ve Süfrajet Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Harriet Tubman 1913'te öldükten sonra Amerikan toplumu için cesaret ve özgürlüğün sembol isimlerinden biri olmuştur.