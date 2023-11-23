Harvard dergisi, Gazze soykırımından İsrail'i sorumlu tutan makaleyi sansürledi Harvard Law Review adlı yayın organı, Filistinli doktora adayını önce onayladı, ardından geri çevirdi.

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Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan prestijli bir dergi sansürle suçlanıyor.

Dergi, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan akademik bir makaleyi yayınlamayı, editörlerin tepkilerden korkması nedeniyle reddetti.

2 bin kelimelik Filistin makalesine ret

Okulun öğrenci topluluğu tarafından yönetilen hukuk dergisi Harvard Law Review, Filistinli doktora adayı Rabea Eghbariah'ın yazdığı "Devam Eden Nakba: Filistin için Yasal Çerçeveye Doğru" başlıklı 2 bin kelimelik makaleyi reddetti.

İlk başta düzenlenerek doğruluk kontrolü yapılan makaleye başlangıçta onay verildi, ancak daha sonra kabul edilmedi.

İsrail'in saldırıları soykırım

Makale, Gazze'deki İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler sözleşmesinin tanımladığı soykırım şartlarını karşıladığına dikkati çekiyor.

Ayrıca, İsrail'in 1948'de kurulduğu dönemde Filistinlilerin evlerinden zorla uzaklaştırılmasını tanımlamak için kullanılan Arapça sözcük olan "Nakba" (felaket) suçunun yasal olarak tanınması çağrısında da bulunuldu.

Editörlerin endişesi: Yayınlamaktan vazgeçtiler

Söz konusu makaleyi yayınlama planları, 100'den fazla editörün katıldığı toplantının ardından iptal edildi.

Reddedilme kararı, yayının, editörlerin kariyer beklentilerine zarar verebileceğine yönelik endişelerin ardından alındı.

Korkudan kaynaklanıyor

The Guardian'ın haberine göre, karar, 25 editör tarafından kınandı. Böyle bir reddin "eşi benzeri görülmemiş" olduğu ve "korkudan" kaynaklandığı vurgulandı.

Makalenin sahibi Eghbariah'a gönderilen e-postada kararın "kimliğe ve bakış açısına dayanmadığı" savunuldu.

"Halktan tepkilere yol açabilir"

Ancak ayrı bir e-postada şu ifadeler yer alması göze çarptı:

Tartışma, yazınızın herhangi bir maddi veya teknik yönünü içermiyor. Daha ziyade, yazıya karşı çıkabilecek ya da bu yazıdan rahatsız olabilecek editörlerle ilgili endişelerin yanı sıra halktan tepkilere yol açabileceği endişeleri etrafında dönüyor.

Makalenin sahibi: Ayrımcılık ve açık sansür

Buna yanıt olarak insan hakları avukatı Eghabriah, kararın "ayrımcılık" ve "açık sansür" anlamına geldiğinin altını çizdi ve bunu editörlere bildirdi.