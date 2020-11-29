Hasan Ruhani: Muhsin Fahrizade suikastı yanıtsız kalmayacak

Fahrizade'nin öldürülmesine Tahran'dan sert tepkiler yükseldi. İsrail elçiliklerinde ise güvenlik tedbirleri artırıldı.

İran'ın nükleer programının mimarı olarak bilinen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Tahran yönetimi, saldırıyla ilgili İsrail'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade suikastının cevapsız kalmayacağını söyledi.

"UYGUN ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ"

İran basınının aktardığına göre, Ruhani, "Düşmanlarımız biliyor ki İran halkı cesurdur. Bu cinayet yanıtsız kalmayacak. Uygun zamanda cevap verilecek." diye konuştu.

Fahrizade suikastının, Tahran'ın düşmanlarının çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösterdiğini belirten Ruhani, "Onun şehitliği, başarılarımızı yavaşlatmayacak." ifadesini kullandı.

İSRAİL ALARMDA

İsrail merkezli Kanal 12, dünya genelindeki İsrail elçiliklerinde İran'dan gelen misilleme açıklamaları nedeniyle güvenliğin üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi. Tel Aviv'den suikast konusunda resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

"FAİLLER CEZALANDIRILACAK"

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Failler kesin şekilde cezalandırılacak." demişti.