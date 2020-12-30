Hasan Ruhani'den ABD'ye: Bacaklarınızı keseceğiz

ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yıl dönümüne kısa bir süre kala İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının yıl dönümü yaklaşırken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'yı tehdit etti.

ABD Başkanı Trump'ın öldürmesi talimatı verdiği Kasım Süleymani ile ilgili açıklamalarda bulunan Ruhani, Donald Trump'a sert mesajlar gönderdi.





"BACAKLARINIZI KESECEĞİZ"

“Generalimizin elini kestiniz, sizin de bacağınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz." diyen Ruhani," Milletimiz bir hak olarak sevdiklerinin kanının intikamını alana kadar pes etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

"TRUMP VAHŞİ KATİL"

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymani’ye yapılan suikastın ana sorumlusu olduğunu söyleyen Ruhani, Trump’ı için “vahşi katil” benzetmesinde bulundu. Trump'ı sert sert sözlerle eleştiren Ruhani, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"TRUMP SONRASI DURUM DAHA İYİ OLACAK"

"Birkaç gün içinde bu vahşi ve deli katilin yönetimi sona ererek tarihin çöplüğüne gidecek. Bundan çok mutluyuz.

Amerikan halkı onun liyakatsiz olduğunu anladı ve rakibini iktidara getirdi. Bölge halkı için Trump sonrası durum daha iyi olacak."

Öte yandan İranlı general Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD Bağdat Havalimanı yakınında ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.