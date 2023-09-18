Hasta olduğu iddia edilen Ramazan Kadirov video paylaştı Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Kadirov'un uzun süredir hasta olduğu öne sürüldü. Putin'in müttefiki, paylaştığı video ile iyi olduğunun mesajını verdi.

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ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, hakkında ortaya atılan çarpıcı bir iddia ile konuşuluyor.

Komaya girdiği öne sürülen Kadirov'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.

'Durumu ağır' iddiası

Ukrayna istihbaratından yapılan açıklamada bu söylenti desteklenirken, mevcut hastalıkları nedeniyle Kadirov'un daha da ağırlaştığı belirtildi.

Kadirov'un uzun süredir hasta olduğu ve son günlerde durumunun ciddiyetini koruduğu savunuldu.

Video paylaşarak 'iyiyim' mesajı verdi

İddiaların odağındaki isim, iyi olduğu yönünde mesaj vermek için video paylaştı. Dışarıda yürüdüğü anları paylaşan Putin'in müttefiki, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekleri yalanlardan ayıramayanlar, temiz havada yürüsün. Şiddetle tavsiye ederim.

Ramazan Kadirov, yağışlı havada yürürken, "Yağmur, inanılmaz canlandırıcıdır." diye konuştu.

Ukrayna: Uzun süredir hasta

Kiev'den yapılan açıklamada, Kadirov'un hastalığına ilişkin şunlar aktarılmıştı:

Hastalığı, yaralanmalarla ilgili değil. Diğer ayrıntıların daha fazla doğrulanması gerekiyor. Uzun süredir hasta. Sistemik sağlık sorunlarından bahsediyoruz.

"Tedavi için Moskova'ya sevk edildi"

Öte yandan Ukrayna basını, Kadirov'un komaya girdiğini ve tedavi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya sevk edildiğini yazmıştı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarını destekleyen Kadirov, kendine bağlı birlikleri ön saflarda savaşmak üzere cephe hatlarına gönderdi.

Kadirov aynı zamanda, daha sonra geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu'nun haziran ayında Kremlin'e karşı başlattığı kısa süreli isyanı kınayan ilk isimler arasındaydı.