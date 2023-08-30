Hava sıcaklıklarında yaşanılan sert düşüş sonrası İsviçre'ye kar yağdı İsviçre'nin Valais kantonunda 5 gün içinde 31 dereceyle rekor kıran sıcaklıkların 0.5 dereceye düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

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İHA

İsviçre'nin Valais kantonunda hem yaz hem kış yaşandı..

Zermatt kasabasında 31 dereceye yükselen sıcaklıklar 0.5 dereceye düşerken dün etkili olan kar yağışı tüm kasabayı beyaza bürüdü.

Avrupa Senkrotron Işık Laboratuvarı'ndan (ESRF) araştırmacı Nahel Belgherz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sezon başlamadan önce yağan olağandışı bir kar yağışı” ifadelerini kullandı.

Beklenmedik karın nedeni çeşitli faktörlere bağlanıyor

Zermatt kasabasında gelişen bu hava koşulları ve sıcaklık dalgalanmaları, hava kirliliğinin bir sonucu olarak iklim değişikliği dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanıyor.

Kar ve yağış uyarısında bulunuldu

Öte yandan MeteoSwiss, İsviçre Alplerinin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu.

Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı.

İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yer aldı.

24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşandı

İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı.