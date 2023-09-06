Havada ishal paniği! ABD'de yolcu uçağı ishal olan yolcu için geri döndü İspanya'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, aradan geçen 2 saatin ardından bir yolcunun ishal olması nedeniyle dönüşe geçti.

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AA

Geçtiğimiz günlerde ABD'de garip bir olay yaşandı.

Salgın hastalıklara karşı önlemlerin alındığı ülkede bu kez yolcu uçağı tehlikeli duruma düştü.

Yerel basında yer alan habere göre, Delta Hava Yolları'nın Atlanta-Barcelona seferini yapan 194 sayılı seferin pilotu, 'biyolojik tehlike' ihbarında bulundu.

2 saat sonra dönüşe geçti

Bunun üzerine uçak, kalkıştan 2 saat sonra tekrar Atlanta Havalimanına döndü.

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Olayın nedeninin bir yolcunun ishal olması olduğu öğrenildi.

"İshal olan bir yolcu var..."

Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan ve hava trafiği kontrolüne ait olduğu öne sürülen bir ses kaydında, "Şu anda uçağın içinde ishal olan bir yolcu var, bu yüzden Atlanta'ya dönmek istiyorlar." ifadesi yer aldı.

Gecikmeli sefer yapıldı

Delta Hava Yolları, Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, uçakta "tıbbi bir durum" olduğunu ve bu yüzden uçağın Atlanta'ya döndüğünü doğruladı.

Söz konusu uçuş, uçağın temizlenmesinin ardından 1 gün gecikmeli olarak gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)