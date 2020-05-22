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    Havalimanlarına koronavirüs sertifikası verilecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüse karşı havalimanlarında alınacak tedbirlere ilişkin konuştu.
    • DHA
    • 22.05.2020 - 09:36
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    Havalimanlarına koronavirüs sertifikası verilecek

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Havalimanlarını koronavirüse karşı sertifikalandıracağız.

    Havalimanlarında koronavirüse karşı tüm tedbirler alınacak.

    Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak."

     

     

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