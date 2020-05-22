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Havalimanlarına koronavirüs sertifikası verilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüse karşı havalimanlarında alınacak tedbirlere ilişkin konuştu.
- DHA
- 22.05.2020 - 09:36
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Havalimanlarını koronavirüse karşı sertifikalandıracağız.
Havalimanlarında koronavirüse karşı tüm tedbirler alınacak.
Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak."