Hawaii orman yangınında acı bilanço: Ölü sayısı 111 oldu Bölgenin en büyük adalarından biri olan Maui'deki orman yangını 8 Ağustos'tan bu yana devam ediyor. Yangınlar nedeniyle 111 kişi ölürken, bu sayının ikiye katlanabileceği konuşuluyor.

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İHA

Hawaii yanıyor...

ABD'nin Hawaii eyaletinde 8 Ağustos tarihinde orman yangını başladı.

Halen devam etmekte olan yangınların bilançosu ise giderek ağırlaşıyor.

Ölü sayısı 111 oldu

Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Ölü sayısı ikiye katlanabilir

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, afet bölgesinin yüzde 27'sinin tarandığını aktardı. Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde önemli ölçüde artabileceğini, hatta ikiye katlanabileceğini belirtti.

"Cansız bedenler tanınmaz halde"

Yanan evlerin, iş yerlerinin ve tarihi yerlerin külleri arasında arama yapmanın zor olduğunu, cansız bedenlerin büyük ölçüde tanınmaz halde olduğunu, parmak izlerine nadiren rastlandığını aktaran Green, kimlik tespitinin kolay olmadığını dile getirdi.

Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise ilk tahminlere göre adayı yeniden inşa etmenin 5,52 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Joe Biden Hawaii'ye gidiyor

ABD son yüzyılın en ölümcül orman yangınlarında eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ağustos Pazartesi günü Hawaii'ye gidecek.

Biden'a eşi Jill Biden da eşlik edecek. Biden'ın, bir gazetecinin Hawaii'ye ne zaman gideceği ile ilgili sorusuna, "Yorum yok" şeklindeki yanıtı tepki çekmişti.