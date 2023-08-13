Hawaii'de can kayıpları artıyor: Yangından kurtulmak için 5 saat okyanusta beklediler Alevlerin yol açtığı geniş ölçekli yıkımın maliyeti belli oldu. Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket sırasında bazıları, okyanusta saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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AA & Ensonhaber

ABD'nin Hawaii eyaletinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

Yangınlar, ülkede son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan orman yangınları olarak kayıtlara geçti.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanı kaplayan alevler nedeniyle onlarca can kaybı yaşandı.

Okyanusta 5 saatlik bekleyiş

Yerleşim yerlerinin tehdit altında olması ve bölgeyi kaplayan duman, okyanusa giren bir aile tarafından kaydedildi.

Hawaii'nin en büyük adalarından olan Maui’de çok sayıda sakininin yangından kurtulmak amacıyla su içinde beklediği anlar kameraya yansıdı.

Yangından yayılan duman nedeniyle güçlük çekenler, 5 saatlik bekleyişin ardından kurtarıldı.

Can kaybı 89'a çıktı

Bölgedeki yetkililer, Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hawaii Valisi Josh Green, "Şimdi hepiniz bugün sahada neler olduğunu merak ediyorsunuz. Daha çok ölüm vardı. Ölenlerin sayısı 89'a yükseldi." bilgisini paylaştı.

Binlerce yapı yıkıldı, zarar 6 milyar dolar

Ölü sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyen Green şöyle dedi:

Bu, Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket. 2 bin 200 civarında yapı yok oldu ve hasarların miktarı 6 milyar doları buldu.

Bölgenin yüzde 3'ü aranabildi

Maui Polis Şefi John Pelletier ise yaşamını yitiren 89 kişiden sadece 2'sinin kimliğinin tespit edilebildiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını olabildiğince hızlı gerçekleştirmek istediklerini belirten Pelletier şöyle dedi:

Ancak şu ana kadar köpeklerle yangın bölgesinin sadece yüzde 3'ünü arayabildik.

Son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangını

İtfaiye yetkilisi Lori Moore- Merrell de Hawaii'deki can kaybının 2018'de California'da 85 kişinin yaşamını yitirdiği yangınları geçtiğini belirtti.

Moore-Merrell, "Hawaii'deki yangınlar, ABD'de son 100 yılda en çok can kaybının yaşandığı orman yangınları oldu." dedi.

Felaket bölgesi kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini açıklamıştı.