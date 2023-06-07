Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama: Kırmızı kod verildi
İHA

ABD'nin Hawaii takımadalarından Büyük Ada'nın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 04.40 sularında meydana geldiğini ifade edilerek, lav akıntısının şu anda yanardağın krateri ile sınırlı olduğu aktarıldı.

Kırmızı kod verildi

En son geçtiğimiz ocak ayında faaliyete geçen Kilauea'nın yeniden faaliyete geçmesi sonrası alarm kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi.

Yüzlerce ev ve işyeri yıkılmıştı

Öte yandan 2019'da Kilauea'da meydana gelen bir dizi deprem ve büyük sonrası yüzlerce ev ve işyerinin yıkılmasına neden olmuştu.